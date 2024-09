Nvidia sminuisce indagine antitrust, nel radar anche deal RunAI

Nvidia, in risposta al report di Bloomberg News su citazioni giudiziarie inviate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nell’ambito di un’indagine antitrust, ha dichiarato di essere in contatto con l’agenzia governativa ma di non aver ricevuto citazioni. Il DOJ invia spesso richieste di informazioni e ha domandato informazioni sull’acquisizione di RunAI e su aspetti del business dei chip di Nvidia, secondo fonti a conoscenza della questione.

Nvidia ha affermato che il suo vantaggio nel mercato del computing AI deriva dalla superiorità dei suoi prodotti. “Nvidia vince per merito, come riflettono i nostri risultati di benchmark e il valore per i clienti, e i clienti possono scegliere la soluzione che ritengono migliore per loro,” ha dichiarato la società, aggiungendo, “Abbiamo chiesto informazioni al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e non abbiamo ricevuto citazioni. Tuttavia, siamo felici di rispondere a qualsiasi domanda che i regolatori possano avere sul nostro business.”

Nell’indagine, che Bloomberg aveva precedentemente riportato a giugno, gli investigatori hanno contattato altre aziende tecnologiche per raccogliere informazioni.

I funzionari antitrust sarebbero preoccupati che Nvidia renda più difficile passare ad altri fornitori e penalizzi gli acquirenti che non utilizzano esclusivamente i suoi chip per intelligenza artificiale.

I regolatori stanno indagando sull’acquisto di RunAI, una transazione annunciata ad aprile. La società produce software per la gestione del computing AI, e ci sono preoccupazioni che l’integrazione possa rendere più difficile per i clienti abbandonare i chip di Nvidia. I regolatori starebbero anche indagando sulla possibilità che Nvidia offra forniture e prezzi preferenziali ai clienti che utilizzano esclusivamente la sua tecnologia o acquistano i suoi sistemi completi.