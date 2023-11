Nvidia ritarda lancio chip AI H20 in Cina

Nvidia ha recentemente annunciato un ritardo nel lancio del suo nuovo chip per l’IA, l’H20, sul mercato cinese. Secondo le fonti, l’azienda prevede di rilasciare il chip solo nel primo trimestre del prossimo anno.

Il chip H20 è il più potente tra i tre progettati da Nvidia per il mercato cinese, sviluppati nel rispetto delle nuove restrizioni statunitensi sugli export. Questo ritardo potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per Nvidia nel mantenere la sua quota di mercato in Cina, in particolare contro i concorrenti locali come Huawei.