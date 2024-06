Nvidia, continua il rimbalzo nel premercato a Wall Street

Le azioni di Nvidia continuano a registrare un andamento positivo, segnando un aumento del 2,1% nel premercato di oggi. Questo incremento segue una performance eccezionale nella sessione di ieri, in cui il titolo ha guadagnato il 6,75%, chiudendo a 126,09 dollari. La capitalizzazione di mercato della società ha così superato i 3.100 miliardi di dollari.

Durante la giornata di lunedì, le azioni Nvidia avevano subito una flessione del 7%, in un contesto di rotazione degli investitori tra titoli tecnologici, energetici e finanziari. La scorsa settimana, il titolo aveva perso il 4%, interrompendo una serie di otto settimane consecutive di rialzi. Questo straordinario trend positivo aveva permesso a Nvidia di superare Apple e Microsoft in termini di capitalizzazione di mercato, grazie a una solida trimestrale e all’entusiasmo per l’intelligenza artificiale.