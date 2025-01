Nvidia annuncia nuovi chip al CES di Las Vegas

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha annunciato una serie di nuovi chip, software e servizi, puntando a mantenere la leadership nel computing dell’intelligenza artificiale.

Huang è salito sul palco in un’arena gremita a Las Vegas per dare il via alla fiera CES e presentare la nuova lineup, offrendo una visione su come l’AI si diffonderà nell’economia. L’azienda desidera che i suoi prodotti siano il cuore di un futuro mondo tecnologico con un miliardo di robot umanoidi, 10 milioni di fabbriche automatizzate e 1,5 miliardi di auto e camion a guida autonoma.

Il CEO ha delineato i prodotti e la strategia Nvidia al pubblico per oltre 90 minuti, includendo collaborazioni con Toyota Motor e MediaTek.

Anche prima della presentazione di Huang, le azioni dei fornitori asiatici di chip sono salite per l’ottimismo sulle prospettive di Nvidia, già sui massimi storici. Microsoft ha annunciato la settimana precedente piani per spendere $80 miliardi nello sviluppo di data center AI, gran parte dei quali verranno spesi con Nvidia.

Prima del suo discorso principale sui tecnologie destinate ai data center, Huang ha presentato alcune novità per il suo pubblico tradizionale: i giocatori. Nvidia sta lanciando un aggiornamento ai suoi GeForce GPUs che sono stati creati con lo stesso design Blackwell, che l’azienda utilizza nei suoi acceleratori AI, ha detto Huang.

Le nuove schede della serie GeForce 50 sfrutteranno le capacità di Blackwell per creare esperienze ancora più realistiche per i giocatori di computer, ha detto l’azienda. Mentre i chip grafici tradizionali costruiscono un’immagine calcolando l’ombra di ogni pixel nell’immagine, la nuova tecnologia si baserà più pesantemente sull’AI per anticipare come dovrebbe apparire il fotogramma successivo.

“GeForce ha permesso all’AI di raggiungere le masse, e ora l’AI sta tornando a casa con GeForce,” ha detto Huang durante la presentazione.

Il modello di punta RTX 5090 sarà disponibile più avanti questo mese per $1.999, con schede meno potenti a seguire. La RTX 5070, al costo di $549, debutterà a febbraio con prestazioni migliori rispetto al modello di punta della gamma precedente, la RTX 4090, ha detto Nvidia.