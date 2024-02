Nuova Zelanda: Reserve Bank of New Zealand lascia tassi invariati. L’attenti su quello che faranno le banche centrali

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), banca centrale della Nuova Zelanda, ha annunciato di aver lasciato i tassi di interesse al 5,5%.

La banca centrale ha affermato tuttavia che è necessario che i tassi OCR rimangano in territorio restrittivo per un periodo di tempo sostenuto, in quanto il tasso di inflazione rimane al di sopra del target tollerato (che in Nuova Zelanda corrisponde alla forchetta compresa tra l’1% e il 3%).

In particolare, il governatore Adrian Orr ha avvertito che è possibile che le banche centrali, in generale, siano costrette a dover lasciare i tassi a livelli più alti rispetto a quanto i mercati stiano anticipando.