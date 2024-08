Novo Nordisk taglia stime, deludono vendite farmaco Wegovy

Novo Nordisk ha tagliato le sue previsioni di profitto per l’anno in corso, a causa delle vendite sotto le attese del suo farmaco di punta per la perdita di peso, Wegovy, che non hanno soddisfatto le aspettative degli analisti.

L’utile operativo crescerà dal 20% al 28%, leggermente al di sotto della previsione precedente, secondo quanto dichiarato dal produttore di farmaci danese. I risultati saranno influenzati anche da una svalutazione su un farmaco fallito.

Novo è in competizione con il rivale statunitense Eli Lilly & Co. per la supremazia nel mercato dei farmaci per l’obesità, il settore più in crescita dell’industria farmaceutica. Entrambi i produttori hanno promesso miliardi di dollari di investimenti per aumentare la capacità dei loro medicinali e stanno lavorando per convincere più assicuratori a rimborsarli per i pazienti.

Le vendite del secondo trimestre di Wegovy sono state di 11,7 miliardi di corone danesi (1,7 miliardi di dollari), ha dichiarato Novo, mentre la stima media era di 13,7 miliardi di corone. I prezzi realizzati del farmaco sono diminuiti in Nord America.

Sebbene Novo abbia avuto difficoltà ad aumentare le forniture di Wegovy, solo la dose introduttiva del farmaco rimane in carenza negli Stati Uniti, secondo la Food and Drug Administration.

Il fatturato per l’anno aumenterà dal 22% al 28% a tassi di cambio costanti; Novo aveva precedentemente previsto una crescita delle vendite tra il 19% e il 27% su quella base.

Le azioni di Novo sono aumentate del 27% quest’anno fino alla chiusura di martedì.