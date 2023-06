Novartis: per Sandoz $3 miliardi di vendite aggiuntive entro il 2028 grazie a nuovi prodotti

Novartis ha reso noto che la sua divisione di farmaci generici, Sandoz, potrebbe incrementare le vendite di $3 miliardi nei prossimi cinque anni grazie al lancio di nuovi prodotti. Questo avverrà mentre l’azienda farmaceutica svizzera si prepara a scorporare Sandoz nella seconda metà dell’anno in corso.

Sandoz ha affermato che le vendite nette aumenteranno probabilmente a tassi medi single-digit fino al 2028. Il free cash flow dovrebbe più che raddoppiare in quel periodo, rispetto agli $800 milioni dell’anno scorso. Questi risultati potrebbero consentire un dividendo annuale fino al 30% del reddito netto core di quest’anno, con la divisione che mira a incrementare tale percentuale fino al 40% a medio termine.

La scissione di Sandoz da Novartis rientra nella strategia dell’azienda di concentrarsi su farmaci innovativi e più redditizi. Sandoz, a sua volta, punterà sempre di più su copie di farmaci biologici complessi, noti come biosimilari, per aumentare i propri margini di profitto. Con $9,1 miliardi di vendite registrate l’anno scorso, Sandoz ha dichiarato di avere attualmente due dozzine di prodotti in fase di sviluppo.

La unit prevede che l’Ebitda adjusted crescerà tra il 24% e il 26% entro il 2028, rispetto alla previsione del 18%-19% per quest’anno. Questo valore è inferiore rispetto all’anno scorso, a causa dell’inflazione e dei costi legati all’affermarsi come azienda indipendente, come spiegato da Sandoz.