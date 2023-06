Novartis: cede linea di prodotti per la vista per $2,5 miliardi

Novartis venderà una parte della sua gamma di medicinali per la vista a Bausch + Lomb. L’accordo, del valore complessivo di $2,5 miliardi, rientra nella strategia dell’azienda farmaceutica svizzera di focalizzarsi sullo sviluppo di nuovi farmaci di maggiore valore.

L’operazione prevede un pagamento iniziale di $1,75 miliardi in contanti e ulteriori pagamenti legati al raggiungimento di determinati obiettivi.

La transazione include Xiidra, un medicinale su prescrizione per la sindrome dell’occhio secco, che ha generato vendite per $487 milioni l’anno scorso. Sotto la guida dell’Amministratore Delegato Vas Narasimhan, Novartis ha promosso un movimento a livello di settore per disfarsi delle attività a bassa crescita. Ha scorporato la sua unità di cura degli occhi, Alcon, nel 2019 e sta facendo lo stesso con Sandoz, la sua attività di farmaci generici.

I $750 milioni di potenziali earn out sono legati alle vendite future di Xiidra, così come a due asset in pipeline: libvatrep, un farmaco sperimentale attualmente in fase di test per il dolore cronico della superficie oculare, e un preparato sperimentale di seconda generazione che funziona in modo simile. Novartis fornirà Xiidra per conto di Bausch + Lomb.

Infine, le azioni di Novartis hanno registrato un aumento dello 0,85% a Zurigo.