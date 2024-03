Norvegia: fondo sovrano vuole più donne nei cda delle società in cui investe

Il fondo sovrano norvegese da 1.600 miliardi di dollari, il più grande al mondo, chiederà alle società dei mercati emergenti in cui investe di nominare un maggior numero di donne nei loro consigli di amministrazione.

Così riporta Reuters. Dal 2021, il fondo ha spinto le società a incrementare il numero di donne nei loro consigli di amministrazione e ora, nelle sue linee guida di voto aggiornate, condivise con Reuters prima della loro pubblicazione, ha previsto che questa politica sarà ora applicata alle società dei mercati emergenti, tra cui nazioni come India, Sudafrica, Brasile ed Egitto.

Ciò significa che potrebbero essere interessate società come Ooredoo, società di telecomunicazioni del Qatar, ESSA, società industriale indonesiana, e Hidrovias do Brasil, società di logistica brasiliana, che attualmente non hanno amministratori donna.