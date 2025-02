Nissan chiude il terzo trimestre in rosso: calo delle vendite del 1,2%

Nissan Motor ha annunciato che le previsioni per l’esercizio 2024-2025 indicano una chiusura in perdita, principalmente a causa delle vendite deboli registrate a livello globale. il produttore giapponese, noto per le sue innovazioni nel settore automobilistico, ha recentemente interrotto le trattative di fusione con honda, una mossa che potrebbe avere un impatto significativo sulla sua strategia di crescita futura.

Nel terzo trimestre dell’esercizio corrente, che copre il periodo da ottobre a dicembre 2024, Nissan ha riportato una perdita di 14,1 miliardi di yen, pari a circa 87 milioni di euro. questa perdita segue un utile netto di 29,1 miliardi di yen registrato nello stesso trimestre dell’anno precedente, evidenziando un cambiamento negativo nelle performance finanziarie della compagnia.

I ricavi trimestrali di Nissan sono diminuiti dell’1,6%, scendendo a 3.159 miliardi di yen, in linea con il calo delle vendite di auto a livello mondiale. a novembre, la compagnia ha annunciato un piano di riduzione di 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo, insieme a una diminuzione della capacità produttiva del 20%.