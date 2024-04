Nikon, balzo in borsa del 10% dopo l’investimento di Silchester

Un significativo incremento è stato registrato dalle azioni Nikon presso la Borsa di Tokyo, a seguito dell’acquisto del 5% del suo capitale da parte di Silchester International Investors, un fondo d’investimento britannico con potenziali inclinazioni attiviste.

Il valore delle azioni del colosso giapponese è salito del 10,32%, alimentato dall’ipotesi che Silchester possa impiegare la sua quota in Nikon per spingere verso il rilascio di dividendi più elevati, l’attuazione di programmi di riacquisto di azioni e l’introduzione di altre misure di gestione del capitale, come rivelato dai documenti resi pubblici online dal ministero delle Finanze giapponese.

Sebbene Nikon sia ampiamente riconosciuta per le sue fotocamere, un mercato in fase di contrazione, negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta diversificandosi in altri settori. Ciò include la litografia per l’industria dei semiconduttori e i dispositivi di imaging medicale. Inoltre, a marzo, Nikon ha finalizzato l’acquisizione di Red, un piccolo produttore americano di fotocamere di alta qualità, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel mercato dei video, un settore molto più vivace rispetto a quello fotografico, dove il gruppo giapponese stava perdendo terreno.

Grazie in particolare alla sua incursione nel settore dei semiconduttori, sempre più ricercato, il valore delle azioni Nikon ha registrato un’impressionante crescita negli ultimi anni. Nonostante ciò, il prezzo delle sue azioni appare ancora conveniente, attestandosi a 1.725 yen per azione alla chiusura di mercoledì, equivalenti a 10,40 euro, rendendolo particolarmente attraente per gli investitori stranieri che stanno capitalizzando sul deprezzamento dello yen rispetto ad altre principali valute mondiali come dollaro, euro e sterlina britannica.