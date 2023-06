Nike: ricavi in crescita del 5% a 12,8 Miliardi di Dollari

La multinazionale di abbigliamento sportivo Nike ha chiuso il quarto trimestre dell’anno fiscale 2023 (conclusosi il 31 maggio 2023) con ricavi per 12,8 miliardi di dollari. Questo segna un incremento del 5% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente e un aumento del 8% se consideriamo una base valutaria neutrale.

Nonostante l’incremento dei ricavi, il margine lordo ha registrato una contrazione di 140 punti base, attestandosi al 43,6%. L’utile netto ha raggiunto il miliardo di dollari, con una flessione del 28% rispetto all’anno precedente. Analogamente, l’utile per azione si è ridotto del 27%, fermandosi a 0,66 dollari. Le previsioni degli analisti, secondo i dati Refinitiv, stimavano un utile per azione di 0,67 dollari su ricavi per 12,6 miliardi di dollari.

Nel complesso, l’anno fiscale si è concluso con ricavi per 51,2 miliardi di dollari, marcando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente (+16% su base valutaria neutrale). L’utile netto è stato di 5,1 miliardi di dollari, in calo del 16%, e l’utile per azione è stato di 3,23 dollari, in calo del 14% rispetto all’anno precedente.