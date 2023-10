Nexta Capital Partners acquisisce 9 progetti fotovoltaici da R.Power Group

Nexta Capital Partners (NCP), un nome di spicco nel mondo dell’investimento e dello sviluppo di progetti di energia alternativa, ha recentemente ampliato il suo portafoglio con l’acquisizione di nove progetti fotovoltaici da R.Power Group. Questi progetti, con una capacità totale di picco di 26,5 MW, rappresentano un significativo passo in avanti per NCP nel settore dell’energia rinnovabile.

Ogni progetto acquisito da NCP ha una capacità singola che varia da 1 a 7,3 MW. Questi impianti saranno distribuiti in diverse regioni italiane, con una concentrazione principalmente in Sicilia ed Umbria. Questa mossa strategica non solo rafforza la presenza di NCP nel settore dell’energia rinnovabile, ma contribuisce anche alla diversificazione geografica dei suoi investimenti.

L’acquisizione si inserisce nel quadro di una strategia di sviluppo più ampia. NCP mira a posizionarsi come un attore chiave nella transizione energetica in Italia. Con un modello che copre l’intera catena del valore della produzione di energia da fonti rinnovabili, NCP ha l’ambizione di gestire ogni aspetto, dall’individuazione dei siti di impianto alla loro gestione. Questa acquisizione è un passo significativo verso la realizzazione di questo obiettivo.