Next: Standard Ethics conferma il rating “EE-”

Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) della società inglese Next a “EE-”. Secondo la metodologia di Standard Ethics, gli analisti identificano tra i maggiori punti di allineamento le policy che coprono la sfera sociale (S), gli obbiettivi ambientali ed un code of practice principle standards dotato di riferimenti internazionali in materia di sostenibilità.

“Resta desiderabile separare e distinguere nella documentazione pubblica i concetti propri della Responsabilità Sociale di Impresa (o CSR) da quelli inerenti alla nozione di Sostenibilità, a beneficio del mercato e degli stakeholder. Margini di miglioramento si intravedono anche nella composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, dove appare possibile raggiungere la parità di genere”, si legge nel report nel quale “si apprezza infine il monitoraggio del tema “gender pay gap” e si monitora il mantenimento di un alto livello di attenzione in merito.