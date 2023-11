Nexi: rumors su trattative con F2i per cedere €800 mln di asset

Nexi sarebbe in trattative con il fondo infrastrutturale F2i SGR per vendere circa €800 milioni di asset in Italia, secondo quanto riportato da Bloomberg.

La mossa rientrerebbe in un piano di razionalizzazione della struttura, con l’obiettivo di concentrarsi sulle attività core nel settore dei pagamenti digitali. Le discussioni riguarderebbero i servizi di compensazione e del banking digitale aziendale.

Gli asset in discussione, considerati non strategici da Nexi, fanno parte della divisione DBS digital solutions dell’azienda. Secondo le fonti anonime, Nexi starebbe anche discutendo con diversi potenziali acquirenti per la cessione di un altro asset di DBS, la rete di bancomat per pagamenti istantanei e trasferimenti bancari, che potrebbe essere valutata circa €100 milioni.