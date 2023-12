New York Times cita in giudizio Microsoft e OpenAI

Il New York Times ha intentato una causa contro Microsoft

e OpenAI, l’azienda dietro il popolare chatbot ChatGPT, accusandoli di aver violato il copyright e di aver abusato della proprietà intellettuale del giornale.

In un documento depositato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il NYT ha dichiarato di voler chiedere conto a Microsoft e OpenAI dei “miliardi di dollari di danni legali ed effettivi” che ritiene gli siano dovuti per la “copia e l’uso illegali delle opere di valore unico del Times”.