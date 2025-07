Netflix: secondo trimestre in crescita ma titolo debole

Mentre le aziende dei media vendono asset e tagliano i costi, Netflix continua a prosperare. L’azienda di streaming a pagamento più popolare al mondo ha fornito ieri risultati per il secondo trimestre superiori alle aspettative sotto tutti i punti di vista. Il fatturato è cresciuto fino a 11,1 miliardi di dollari e gli utili sono saliti a 7,19 dollari per azione. La società ha inoltre aumentato le sue previsioni sulle vendite dell’intero esercizio e sui margini.

Il secondo trimestre è storicamente lento per Netflix, che di solito vede un aumento più marcato di clienti all’inizio e alla fine dell’anno. Tuttavia, l’azienda ha lanciato alcuni contenuti popolari, inclusi due dei titoli più visti dell’anno – la terza stagione di Ginny & Georgia e la stagione finale di Squid Game. La società ha anche beneficiato di un dollaro più debole. Più di due terzi dei suoi clienti vivono fuori dagli Stati Uniti.

Le azioni di Netflix sono scese di circa il 2% nel mercato after-hours. Il titolo è quasi raddoppiato nell’ultimo anno e il valore di mercato della società supera i 500 miliardi di dollari. Ciò rende Netflix più preziosa di Walt Disney, Comcast e Warner Bros.Discovery combinati.

Il calo potrebbe essere dettato dagli utili – meno del 2% al di sopra delle aspettative – che potrebbero non aver soddisfatto le aspettative più ottimistiche.

Sebbene in passato gli investitori giudicassero Netflix principalmente sul numero di abbonati trimestrali, la società ha smesso di divulgare questo dato, indirizzandoli a concentrarsi su metriche più tradizionali come le vendite e i profitti.

Netflix ha affermato che il +16% di fatturato riflette la crescita dei sottoscrittori, l’aumento dei prezzi degli abbonamenti e un aumento delle entrate pubblicitarie.

Netflix prevede di generare ricavi fino a 45,2 miliardi di dollari quest’anno e afferma un margine operativo al 29,5%. L’utile netto è sulla buona strada per superare i 10 miliardi di dollari per la prima volta, grazie ai tassi di cambio che aumenteranno le vendite e a una solida serie di programmi. Il programma del secondo semestre include nuove stagioni degli spettacoli di successo Stranger Things e Wednesday, oltre a film come Happy Gilmore 2.

Il tutto in un contesto ultra competitivo, in cui Netflix fatica ad aumentare la propria quota di mercato rispetto all’intero panorama televisivo statunitense. Potrebbe farlo tramite acquisizioni, specialmente mentre aziende come Warner Bros. e Comcast si stanno ristrutturando, ma la società preferisce crescere internamente, come affermato dal Cfo Spencer Neumann. La direzione si aspetta che l’engagement aumenti nella seconda metà di quest’anno e crede che la società possa sottrarre quote ai concorrenti.