Natixis IM: rischio recessione si allontana, ottimismo prevale

Nel primo semestre dell’anno, i mercati hanno mostrato una performance solida: l’inflazione è diminuita e alcuni listini hanno raggiunto rendimenti a doppia cifra. Addirittura, i rendimenti obbligazionari hanno toccato i massimi degli ultimi 15 anni. Di fronte a questi risultati, economisti e strategist si mostrano più fiduciosi per quanto riguarda il rischio di recessione nel secondo semestre dell’anno. Queste sono le conclusioni emerse dal sondaggio di metà anno del Centre for Investor Insight di Natixis Investment Managers.

Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 30 strategist, mostra che solo il 19% percepisce un rischio significativo di recessione nel secondo semestre, mentre la metà dei partecipanti considera tale rischio basso. Nonostante ciò, gli interrogativi rimangono. Quasi tre quarti degli intervistati (72%) temono un prolungamento dell’inflazione oltre le previsioni. Inoltre, il 38% prevede che i tassi d’interesse potrebbero rimanere alti per un periodo più lungo del previsto.

Nonostante queste preoccupazioni, il 66% degli strategist mostra preoccupazione anche per gli utili societari. Tuttavia, l’ottimismo rimane. La convinzione che il rischio di recessione si stia allontanando nel secondo semestre dell’anno è un segnale positivo per gli investitori. Questo studio del Centre for Investor Insight di Natixis fornisce quindi un quadro rassicurante per il futuro del mercato.