Nasdaq: ricavi in crescita del 6% nel terzo trimestre

Nasdaq, la rinomata società di servizi finanziari americana che gestisce l’omonimo mercato azionario, ha recentemente pubblicato i dati finanziari del terzo trimestre del 2023. I risultati mostrano un incremento del 6% dei ricavi netti, che hanno raggiunto la cifra di 940 milioni di dollari, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’incremento dei ricavi netti è fortemente influenzato da una crescita organica del 5%. Questo sviluppo positivo include contributi positivi provenienti da tutti i Solutions Businesses. Questi risultati riflettono l’efficacia della strategia di crescita adottata da Nasdaq, focalizzata sulla diversificazione delle sue attività e sull’espansione in nuovi settori.

Nel dettaglio, la società ha registrato un utile rettificato di 71 centesimi per azione. Questo rappresenta un aumento del 4% su base annua, superando le previsioni degli analisti, che avevano stimato un utile per azione di 68 centesimi, secondo i dati LSEG. Questi risultati sottolineano la solidità finanziaria di Nasdaq e la sua capacità di generare valore per gli azionisti.