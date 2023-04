Musk: in arrivo il progetto di AI “TruthGPT”

Elon Musk sta lavorando ad un progetto di chatbot di intelligenza artificiale, “TruthGPT”, ideato per rappresentare un’alternativa a ChatGPT. Lo ha annunciato lo stesso Musk in un’intervista televisiva a FoxNews. L’obiettivo dichiarato di TruthGPT è “ricercare la verità massima” e “capire la natura dell’universo”.

Musk ha anche parlato della necessità di seguire un approccio alternativo alla creazione dell’intelligenza artificiale affinché questa non distrugga la razza umana. “Potrebbe essere il miglior percorso verso la salvezza, è improbabile che un’intelligenza artificiale che si preoccupa di comprendere l’universo annichilisca gli umani perché siamo una parte interessante dello stesso”, ha affermato il miliardario.

L’imprenditore, tra i cofondatori nel 2015 di OpenAI, vede TruthGPT come ciò che quest’ultima avrebbe dovuto essere. Musk è tra i firmatari di una lettera aperta in cui si chiede alle società di mettere in pausa i “grandi esperimenti con le AI”, affinché non sfuggano alla comprensione e al controllo dei creatori.