Musk entra in sede Twitter con un lavandino (guarda video), cosa significa? Domani titolo sospeso in attesa grande annuncio

Le azioni di Twitter non contratteranno venerdì, giorno in cui il miliardario Elon Musk deve affrontare una scadenza ordinata dal tribunale per chiudere il suo accordo per acquisire il social media per 44 miliardi di dollari. L’annuncio dello stop alle negoziazioni è presente sul website del New York Stock Exchange.

Ieri Elon Musk ha visitato la sede di Twitter a San Francisco portando un lavandino e twittando la frase “Let’s that sink in”; un gioco di parole in quanto ‘sink’ significa ‘lavandino’ o ‘affondare’. Musk ha anche aggiornato la biografia del suo profilo a “Chief Twit”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Le indiscrezioni degli ultimi giorni indicano che investitori quali Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority e altri, hanno ricevuto i documenti necessari per l’impegno finanziario dagli avvocati di Musk. Il completamento dell’accordo segnerebbe la fine di una causa da parte di Twitter, che, insieme agli investitori, ora prevede che l’accordo venga completato alle condizioni originali di $ 54,20 per azione.