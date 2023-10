Un’autorità di regolamentazione australiana ha multato la piattaforma di social media X di Elon Musk per 610.500 dollari australiani (386.000 dollari) per non aver collaborato a un’indagine sulle pratiche anti-abuso di minori, un duro colpo per un’azienda che ha faticato a trattenere gli inserzionisti tra le lamentele per il fatto che sta diventando più morbida nella moderazione dei contenuti.