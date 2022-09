Mps: rally titolo fa il bis fino a +8%, Lovaglio velocizza aumento di capitale sfidando la politica

Focus su Mps, in vista dell’assemblea degli azionisti, in calendario nella giornata di dopodomani, chiamata ad approvare l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, necessario per mettere in sicurezza la banca senese.

Ieri il titolo è volato del 19,04%, proseguendo la fase rialzista scatenata venerdì scorso dalle indiscrezioni dell’Ansa sulla disponibilità di Anima a partecipare all’operazione di ricapitalizzazione.

Le quotazioni di Monte dei Paschi hanno puntato subito verso l’alto all’inizio della sessione odierna di Piazza Affari, con il titolo che, con un progresso del 5,07%, è finito subito in asta di volatilità.

L’azione è poi rientrata nelle contrattazioni, arrivando a balzare, riporta Radiocor, “di quasi l’8% (top a 0,4 euro) con 3,8 milioni di pezzi gia’ passati di mano”. Anche Axa sarebbe disponibile, si apprende, a partecipare all’aumento di capitale.

L’agenzia di stampa Radiocor riporta che, “secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, il ceo (Luigi) Lovaglio starebbe analizzando la possibilità di velocizzare le tempistiche dell’aumento per evitare possibili condizionamenti causati dalle elezioni politiche del 25 settembre, con la conclusione dell’operazione che sarebbe prevista a questo punto per fine ottobre. Nelle settimane scorse, al contrario, indiscrezioni di stampa parlavano della richiesta di alcune banche del consorzio di rinviare l’operazione, viste le mutate condizioni macroeconomiche”.

Nella giornata di ieri si sono messe inoltre in evidenza le parole del consigliere economico di Giorgia Meloni, leader di Fdi, Maurizio Leo.

Interpellato da Bloomberg, Leo ha consigliato di rinviare l’operazione di aumento di capitale di Mps – che il ceo Lovaglio sta tentando di far partire il prima possibile, temendo proprio ingerenze della politica.

“E’ un momento difficile ed è meglio aspettare il nuovo governo. Quella del Monte dei Paschi è un’operazione importante, che deve tutelare sia i posti di lavoro sia un asset strategico per l’economia italiana”, ha detto il consigliere economico top di Giorgia Meloni all’agenzia di stampa Bloomberg. Il titolo Mps porta avanti il proprio rally, salendo alle 14 ora italiana del 4,5%, attorno a 0,3802 euro.