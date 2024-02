MPS in rally dopo rumor su possibile vendita quota del MEF

Banca Monte dei Paschi di Siena sta vivendo un momento di forte rialzo a Piazza Affari, segnando al momento oltre il 5%, attirando l’attenzione degli investitori che anticipano una prossima cessione di una parte delle azioni detenute dallo Stato. Una notizia diffusa da Bloomberg questa mattina rivela che il governo italiano sta valutando l’idea di vendere una quota fino al 10%, con l’obiettivo di alleggerire il carico del debito pubblico e favorire una maggiore aggregazione nel contesto bancario.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), detentore di una quota pari al 39% della banca, sta esplorando la possibilità di procedere con un’accelerated book-building (ABB), attraverso la quale le azioni verrebbero messe in vendita sul mercato, seguendo l’esempio di quanto già avvenuto lo scorso novembre, quando fu ceduto il 25% dell’istituto per un corrispettivo di 920 milioni di euro. Secondo quanto riferito da fonti a Bloomberg, il processo di vendita potrebbe prendere il via già nel mese di aprile, benché non sia stata ancora formalizzata alcuna decisione ufficiale.