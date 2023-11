Mps: Fitch alza rating di due gradini a ‘BB’. I motivi dell’upgrade

Mps Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato nella serata di venerdì che Fitch Ratings ha migliorato i rating della banca c di 2 notch, portando il Long Term Issuer Default Rating (‘IDR’) a ‘BB’ da ‘B+’, e il Viability Rating (‘VR’) a ‘bb’ da ‘b+’.

Mps ha sottolineato nel comunicato con cui ha annunciato la notizia che l’upgrade, secondo Fitch, riflette il successo del processo di ristrutturazione, che ha consentito alla banca senese “di ricostituire in modo strutturale solidi buffer di capitale e di rafforzare la redditività operativa”.

Ancora, ha riferito Monte dei Paschi, “il rialzo del rating riflette anche la stabilità della base dei depositi, oltre alla capacità di accedere al mercato delle obbligazioni istituzionali dopo un periodo di assenza”.

Fitch ha messo inoltre in evidenza che “il completamento con successo dell’aumento di capitale e del piano di esodi incentivati, consentono alla banca di essere ben posizionata per preservare la posizione di mercato in Italia e proseguire nel rilancio del proprio modello di business semplificato e focalizzato, in qualità di tipica banca commerciale, sull’attività alla clientela retail e alle SME”.

L’outlook è stato confermato a stabile.