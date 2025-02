Mps: esercitata opzione rimborso anticipato di un bond senior

Banca Monte dei Paschi di Siena comunica che, in linea col funding plan e avendo ricevuto l’autorizzazione del Single Resolution Board, eserciterà in data 2 marzo 2025 (data rimborso opzionale) l’opzione di rimborso integrale in via anticipata dell’obbligazione di tipo Senior denominata “€ 750,000,000 000 Fixed to Floating Rate Callable Senior Notes due 2 March 2026” e avente Codice ISIN XS2593107258 (i “Titoli”). Questo ai sensi di quanto previsto dai termini e condizioni indicati nei final terms datati 28 febbraio 2023 e del base prospectus datato 16 gennaio 2023, come successivamente aggiornato.

Nella nota si recisa che i titoli, interamente sottoscritti da investitori istituzionali, saranno rimborsati integralmente alla pari, insieme agli eventuali interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso opzionale.