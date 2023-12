Mps: coefficienti patrimoniali sopra requisiti patrimoniali Bce

Mps ha ricevuto notifica della decisione finale della Bce riguardante i requisiti patrimoniali da soddisfare su base consolidata dal 1° gennaio 2024, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale condotto nel 2023.

In significativa riduzione la Pillar II Capital Guidance “P2G”, fissata all’1,15%, rispetto agli attuali livelli del 2,50%, che riflette i positivi esiti dello Stress Test EBA condotto nel 2023.

Banca Monte Paschi Siena ricorda che ad esito del processo svolto da Banca d’Italia per la identificazione delle Istituzioni a rilevanza sistemica nazionale autorizzate in Italia per il 2024 recentemente concluso, la Banca non è più identificata come O-SII e quindi, a partire dal 1° gennaio 2024, decade la richiesta di una riserva di capitale aggiuntiva di 25 bps.

Il requisito minimo complessivo in termini di Common Equity Tier 1 ratio si riduce all’8,56%, somma tra Pillar 1 – P1R (4,50%), Pillar 2 – P2R (1,55%, invariato) e Common Buffer Requirement – CBR (2,515%, in riduzione per la mancata identificazione come O-SII).

Analogamente si riduce il requisito minimo complessivo in termini di Total Capital ratio a 13,27%.

Sulla base dei risultati al 30 settembre 2023, la Banca rispetta ampiamente i suddetti requisiti, con coefficienti patrimoniali a livello consolidato2 pari a: