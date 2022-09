Morte Elisabetta II, Bank of England rinvia meeting di una settimana

La Bank of England ha deciso di rimandare il prossimo meeting di politica monetaria di una settimana al 22 settembre per consentire un periodo di lutto dopo la morte della regina Elisabetta II. Il Comitato di politica monetaria in tal modo avrà più tempo per considerare i dati chiave sull’inflazione e sull’occupazione che saranno pubblicati la prossima settimana.

Oltremanica è attesa anche la presentazione da parte del Cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng del piano fiscale che delinea il costo delle misure per ridurre le bollette energetiche annunciato ieri dal nuovo premier Liz Truss.

L’inflazione UK viaggia ai massimi da 40 anni al 10,1% e la Boe potrebbe propendere per un rialzo dello 0,75% questo mese sulla falsariga di quanto fatto da Fed nei mesi scorsi e Bce ieri.