Morgan Stanley verso licenziamento di 3.000 dipendenti

Morgan Stanley sarebbe pronta ad annunciare un taglio della forza lavoro di 3.000 dipendenti. E’ quanto emerge da alcune indiscrezioni che circolano a Wall Street.

I licenziamenti andrebbero a colpire il 5% circa della forza lavoro del colosso bancario americano.

La decisione di Morgan Stanley sarebbe dovuta alla necessità della banca di porre un freno alle spese, in un contesto in cui l’economia globale rischia di cadere in recessione.

La banca americana avrebbe in particolare citato la debolezza delle attività di M&A e dunque del suo ruolo di advisor nelle operazioni di fusioni e acquisizioni, alla base della decisione.

–