Morgan Stanley acquisisce una partecipazione in Lottomatica

Morgan Stanley ha recentemente acquisito una partecipazione potenziale pari all’8,661% in Lottomatica, il principale operatore del mercato italiano dei giochi quotato su Euronext Milan. Questa informazione emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, che segnalano l’operazione effettuata il 5 luglio 2024.

In particolare la quota comprende un 5,023% in diritti di voto riferibili ad azioni e un 3,638% di azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza, con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. La partecipazione è detenuta tramite le società controllate Morgan Stanley & Co. International PLC (8.66%), Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley CO. LLC.