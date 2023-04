Mondadori: ok al bilancio 2022. Dividendo di 0,11 euro per azione

Durante l’assemblea degli azionisti del gruppo editoriale Mondadori, quotato su Euronext STAR Milan, è stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Inoltre, è stata decisa la distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla record date, al netto delle azioni proprie.

Il dividendo, che ammonta complessivamente a circa 28,7 milioni di euro, segna una crescita di quasi il 30% rispetto all’esercizio precedente. Il pagamento del dividendo è previsto per il 24 maggio 2023 (payment date), mentre lo stacco cedola n. 22 è fissato in data 22 maggio 2023 (ex date).