Moderna va giù nel pre-mercato: a pesare il fallimento del suo primo vaccino anti-influenzale

Le azioni di Moderna in ribasso di circa il 5% nel pre-mercato oggi dopo che l’azienda biotecnologica ha subito una battuta d’arresto sul suo primo vaccino antinfluenzale.

Moderna ha aggiornato il pubblico sul suo portafoglio e ha dichiarato che il suo mRNA-1010, il suo primo candidato vaccino contro l’influenza, è attualmente in fase di valutazione in due studi di Fase 3. Il secondo studio di Fase 3, che è in corso di svolgimento in Italia, è in fase di sperimentazione ma”non ha raggiunto la soglia statistica necessaria per dichiarare il successo iniziale”.