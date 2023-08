Moderna: titolo sale in Borsa. Rosso di 1,38 miliardi di dollari nel trimestre

Le azioni di Moderna sono salite giovedì dopo che l’azienda biotecnologica ha aumentato le prospettive per l’intero anno per il suo vaccino Covid, l’unico prodotto commercializzabile, nonostante abbia registrato una perdita trimestrale e un forte calo dei ricavi.

L’azienda biotecnologica ha generato un fatturato di 344 milioni di dollari nel secondo trimestre, soprattutto a causa di un calo del 94% delle vendite della sua iniezione Covid. Il fatturato totale è crollato rispetto ai 4,75 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, quando i casi di Covid erano ancora in aumento negli Stati Uniti.

Moderna ha registrato una perdita netta di 1,38 miliardi di dollari, pari a 3,62 dollari per azione, per il trimestre. Questo dato si confronta con l’utile netto di 2,20 miliardi di dollari, o 5,24 dollari per azione, registrato nello stesso trimestre dell’anno scorso.