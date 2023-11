Moderna in rosso nel III trimestre: pesa crollo domanda vaccini anti Covid

Moderna ha registrato giovedì una forte perdita per il terzo trimestre, in quanto l’azienda farmaceutica ha registrato un’ingente svalutazione dovuta ai vaccini Covid non utilizzati, i suoi unici prodotti commercializzabili.

Il fatturato totale di Moderna per il periodo ha superato le aspettative di Wall Street, anche se la domanda di vaccini è crollata. Le previsioni per il prossimo anno, tuttavia, sono inferiori a quelle degli analisti.

Nel dettaglio Moderna per il terzo trimestre ha registrato una perdita per azione di $9.53, ricavi a 1,83 miliardi di dollari contro 1,40 miliardi di dollari attesi.