Minute BCE: rialzo tassi votato da maggioranza membri

La Banca Centrale Europea (BCE) ha recentemente tenuto una riunione cruciale, in un ambiente di notevole incertezza. I verbali del meeting del 13-14 settembre evidenziano come la scelta tra l’aumento dei tassi d’interesse e la decisione di rimanere in stand-by sia stata una ‘close call’.

La decisione non è stata facile per i membri del Consiglio direttivo. Hanno riconosciuto che, oltre alla complessa analisi economica, anche le considerazioni tattiche hanno giocato un ruolo importante nel guidare la loro decisione. Questo riflette le sfide inerenti alla navigazione in un panorama economico in continuo cambiamento.”

Tuttavia, nonostante la decisione fosse vista come una ‘close call’, una solida maggioranza dei membri ha espresso il loro sostegno per l’aumento del tasso di 25 punti base. Questa proposta, avanzata da Lane, indica una fiducia cauta nel futuro economico dell’Europa, nonostante le persistenti incertezze.