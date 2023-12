Microsoft: UK pone sotto lente l’operazione in OpenAI

L’autorità di vigilanza sulla concorrenza del Regno Unito ha avviato una prima verifica sull’ingente investimento di Microsoft in OpenAI, creatore di ChatGPT.

In un comunicato di venerdì, la Competition and Markets Authority ha dichiarato che sta cercando di ottenere pareri dalle parti interessate per stabilire se l’investimento di 10 miliardi di dollari di Microsoft in OpenAI abbia portato a una “situazione di fusione rilevante”, in cui due o più aziende hanno cessato o cesseranno di essere distinte a seguito di una transazione.