Microsoft: titolo vola +9% a Wall Street dopo conti e guidance migliori delle stime

Titolo Microsoft vola di quasi +9% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, dopo che il colosso software made in Usa ha annunciato utili, un fatturato e una guidance che hanno battuto le previsioni degli analisti.

In particolare, l’utile per azione di Microsoft si è attestato a $2,45 per azione, meglio dei $2,23 per azione attesi dal consensus degli analisti intervistati da Refinitiv.

Il fatturato è ammontato a $52,86 miliardi, valore più alto dei $51,02 miliardi attesi.

Guardando in avanti, per il prossimo quarto trimestre fiscale, la CFO

Amy Hood ha detto di prevedere un fatturato, per Microsoft, compreso tra $54,85 miliardi e $55,85 miliardi, con la media del range, pari a $55,35 miliardi, che implica una crescita del giro d’affari pari a +6,7%, superiore ai $54,84 miliardi previsti.