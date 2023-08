Microsoft presenta nuova proposta per l’acquisto di Actvision Blizzard

Microsoft ha presentato alle autorità di regolamentazione del Regno Unito un nuovo accordo per l’acquisizione di Activision Blizzard dopo il rifiuto della sua proposta iniziale.

Oggi, l’Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito ha confermato di aver bloccato l’accordo originale. In base all’accordo ristrutturato, Microsoft non acquisirà i diritti di cloud per i giochi per PC e console di Activision esistenti, né per i nuovi giochi pubblicati da Activision nei prossimi 15 anni, ha dichiarato la CMA.