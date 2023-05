Microsoft: ok da antitrust UE ad acquisizione Activision

L’acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha ottenuto l’approvazione dell’Unione Europea, poche settimane dopo il veto posto dall’antitrust del Regno Unito al più grande accordo mai realizzato nell’industria dei giochi.

Secondo la Commissione europea, l’acquisizione non danneggerebbe la concorrenza dopo che Microsoft ha promesso di consentire ai rivali del cloud di offrire titoli di successo come Call of Duty sulle proprie piattaforme per 10 anni.

Il capo dell’antitrust dell’UE Margrethe Vestager lunedì ha descritto l’accordo come “favorevole alla concorrenza”, aggiungendo che “darebbe il via” al mercato del cloud streaming, la cui incidenza rappresenta solo fra l’1% e il 3% dell’intero mercato.

Vestager dell’UE ha affermato che la differenza nelle conclusioni tra i regolatori dell’UE e del Regno Unito si è concentrata sulla rapidità con cui il mercato del cloud gaming si svilupperà in futuro. “Siamo d’accordo sul fatto che il mercato del cloud streaming sia un mercato promettente. Potremmo non essere d’accordo sulla velocità con cui si svilupperà”, ha affermato Vestager, aggiungendo che l’UE vede un periodo di sviluppo più lungo per il cloud gaming rispetto al Regno Unito.