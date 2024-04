Microsoft investe $1,5 mld in azienda AI degli Emirati Arabi Uniti

Microsoft investirà 1,5 miliardi di dollari nella principale azienda di intelligenza artificiale degli Emirati Arabi Uniti, G42, consolidando l’impegno della compagnia con sede ad Abu Dhabi nel ridurre la sua presenza in Cina.

In virtù dell’accordo, il presidente di Microsoft, Brad Smith, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di G42, e G42 adotterà il cloud Azure del colosso del software statunitense per le sue applicazioni di AI.

L’accordo, che rappresenta un’espansione della partnership esistente tra le due aziende, è stato sviluppato in consultazione con i governi degli EAU e degli Stati Uniti, hanno dichiarato in un’intervista Smith e il CEO di G42, Peng Xiao.