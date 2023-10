Meta intensifica l’applicazione della disinformazione durante la guerra tra Israele e Hamas

Meta sta ampliando l’applicazione delle sue politiche contro i post violenti e la disinformazione durante la guerra tra Israele e Hamas, mentre sui social media si diffondono immagini e post carichi di tensione.

Meta e altre piattaforme di social media come X, ex Twitter, hanno dovuto affrontare le pressioni dell’Europa per rimanere vigili sulla disinformazione durante il conflitto, alla luce del Digital Services Act dell’Unione Europea. Il DSA richiede alle piattaforme di social media di monitorare e rimuovere i contenuti illegali in Europa.