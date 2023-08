Meta: cambia consenso utenti per pubblicità in UE

Meta, il gigante dei social media, ha annunciato una modifica importante nel trattamento della pubblicità targetizzata di Facebook e Instagram per gli utenti dell’Unione Europea. La società ha dichiarato che intende chiedere il consenso degli utenti prima di permettere alle aziende di basare la loro pubblicità su ciò che questi visualizzano utilizzando le piattaforme.

La decisione di Meta è una risposta a una serie di requisiti normativi in continua evoluzione nella regione europea. Questa mossa deriva da un ordine emesso a gennaio dal Commissario per la Protezione dei Dati dell’Irlanda, l’ente regolatore principale di Meta nell’UE, che ha richiesto una rivalutazione della base legale su come vengono indirizzati gli annunci pubblicitari.

Gli utenti di Facebook e Instagram, in pratica, avevano accettato di consentire l’utilizzo dei loro dati per la pubblicità mirata quando si erano iscritti ai termini e condizioni dei servizi. Tuttavia, il regolatore ha stabilito che non possa essere processata l’informazione personale in questo modo.

Meta ha chiarito che “non ci sarà alcun impatto immediato sui servizi nell’area. Una volta che questo cambiamento sarà attuato, gli inserzionisti potranno ancora eseguire campagne pubblicitarie personalizzate per raggiungere potenziali clienti e far crescere le loro aziende. Abbiamo preso in considerazione questa modifica nella nostra prospettiva di business”.

Meta ha aggiunto che fornirà ulteriori informazioni sul funzionamento pratico di questo processo nei prossimi mesi, a seguito di ulteriori interazioni con i regolatori.