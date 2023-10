Meta: boom utile netto, +164% nel III trimestre, meglio delle attese

Meta, la Big Tech Usa gestita da Mark Zuckerberg a cui fanno capo le APP Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre del 2023 con un utile per azione di $4,39, decisamente meglio rispetto ai $3,63 attesi da LSEG, ex Refinitiv.

Il fatturato si è attestato a $34.15 miliardi, meglio dei $33.56 miliardi previsti dal consensus.

Boom per l’utile netto, volato del 164% a $11,58 miliardi, o $4,39 per azione, dai $4,4 miliardi, o $1,64 per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il titolo Meta è tuttavia sotto pressione nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, in calo di oltre il 3%.

Le azioni del colosso americano scontano la performance riportata dalla divisione Reality Labs, che ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con una perdita di $3,7 miliardi.

Il colosso ha rivisto inoltre al ribasso l’outlook per i conti del quarto trimestre del 2023, annunciando di prevedere ora un fatturato compreso tra $36.5 e $40 miliardi, rispetto ai $38.84 miliardi attesi dal consensus degli analisti.

Pesano anche le dichiarazioni in conference call della direttrice finanziaria Susan Li, che ha reso noto che Meta prevede una spesa pubblicitaria da parte delle aziende più debole nel corso del trimestre attuale.