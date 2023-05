Mester (Fed): “Nessun motivo per fermare rialzi tassi”

La presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, non rileva alcun “motivo convincente” per sospendere gli aumenti dei tassi di interesse, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Mester ha respinto l’idea che siano necessarie ulteriori prove dai dati economici prima di alzare di nuovo i tassi, aggiungendo che l’unico motivo per evitare un nuovo ritocco, quando è chiaro che sia necessario, sarebbe l’estrema volatilità del mercato o qualche altro shock.

I funzionari della Fed hanno aumentato il tasso di riferimento della banca centrale oltre il 5% all’inizio di questo mese e hanno segnalato una possibile sospensione della campagna di inasprimento avviata l’anno scorso. Da allora, però, i dati economici più forti del previsto hanno alimentato le aspettative del mercato per un altro aumento dei tassi nella riunione del 13-14 giugno.