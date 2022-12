Mercato lavoro Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione in calo, meglio delle stime

La scorsa settimana il numero complessivo dei lavoratori americani che hanno presentato per la prima volta una richiesta per ottenere i sussidi di disoccupazione è sceso di 16.000 unità, a quota 225.000. Il dato è stato migliore delle attese degli analisti, che avevano previsto un dato pari a 235.000 unità. La media mobile in quattro settimane si è attestata a 228.750, rispetto ai 227.000 della settimana precedente. Il numero complessivo di lavoratori Usa che ricevono tuttora i sussidi negli Stati Uniti è salito a 1.608 milioni, rispetto agli 1.573 milioni attesi e ai precedenti 1,551 milioni.