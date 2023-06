Meloni: semplicistico aumento tassi non è soluzione

La strategia della BCE si basa sul semplicistico aumento dei tassi di interesse, un metodo che non risulta essere la soluzione più efficace agli occhi di molti. L’aumento dei prezzi, infatti, non è dovuto a un’economia in eccessiva crescita, bensì a fattori endogeni.

Queste preoccupazioni sono state espresse dalla premier Giorgia Meloni che, durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, ha posto l’accento su questa potenziale criticità.