MEF: domani il concambio per riacquisto Btp con scadenze tra gennaio 2024 e maggio 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) comunica che domani 18 ottobre 2023 effettuerà un’operazione di concambio presso la Banca d’Italia, con il metodo dell’asta marginale e con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità assegnata. Saranno offerti due titoli in emissione a fronte dell’acquisto di cinque titoli.

Il Tesoro offrirà due Btp trentennali, il primo con scadenza 1/5/2031 e il secondo scadenza 1/2/2037 con cedole nominali rispettivamente del 6 e del 4% per il riacquisto di tre Btp e due Btp Italia in scadenza tra il gennaio 2024 e il maggio del 2025.

L’importo nominale dei due titoli emessi per il concambio non potrà eccedere i 3 miliardi. Il concambio si svolgerà domani, mentre il regolamento è previsto per il 20 ottobre.