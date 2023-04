Collocati oggi dal Tesoro in asta 5 miliardi di Btp a 2 e 5 anni. In particolare è stato collocato il Btp a 2 anni per 2,5 miliardi di euro con un rendimento in crescita al 3,58% e un Btp indicizzato, scadenza 15 maggio 2029, con un rendimento lordo dell’1,7% per 2,5 miliardi di euro.