BdM Banca finanzia un impianto fotovoltaico ad Andria

Il Gruppo Mediocredito Centrale ha deciso di sostenere l’impresa agricola Agrinatura nel suo innovativo progetto di costruzione di un impianto fotovoltaico nel comune pugliese di Andria. L’iniziativa prevede un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro, volto a promuovere l’energia sostenibile e a supportare lo sviluppo economico locale.

L’operazione finanziaria si articola in due distinti finanziamenti, entrambi concessi da BdM Banca con una durata di sette anni. Il primo finanziamento, del valore di 3,1 milioni di euro, beneficia di una copertura all’80% garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Questo finanziamento si avvale delle risorse messe a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Il secondo finanziamento, pari a 1,9 milioni di euro, è anch’esso garantito all’80%, ma dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che fa parte del Gruppo BEI. Questi finanziamenti sottolineano l’importanza di investire nelle energie rinnovabili e il ruolo cruciale che le istituzioni finanziarie possono avere nel facilitare la transizione ecologica.

I terreni di Agrinatura, situati alle pendici dell’altopiano delle Murge, circondano la storica dimora della famiglia Ceci, che da oltre due secoli tramanda l’attività agricola di generazione in generazione. L’azienda è nota per la produzione di olio extra vergine di oliva e vino e si dedica anche alla lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, oltre alla produzione di salse di pomodoro e conserve.