Mediobanca: utili crescono del 5% nei primi 9 mesi. Le parole di Nagel su Ops Banca Generali

Mediobanca ha annunciato di avere archiviato i primi nove mesi dell’esercizio 2024-2025 con un utile netto di 993 milioni, in crescita del 5% su base annua. Il margine d’intermediazione è salito del 5,3%, attestandosi a 2,77 miliardi, mentre il margine d’interesse è scivolato dell’1,1% a 1,48 miliardi. In termini di solidità patrimoniale, il coefficiente Cet 1 è stato pari al 15,6% “dopo benefici per Basilea IV pari a 55bps”.

I risultati, si legge in una nota della banca guidata da Nagel, poggiano su un solido terzo trimestre che chiude con utile netto di 333,5 milioni (+1,2% t/t, -0,4% a/a) e ricavi di 920 milioni. Conti trimestrali migliori delle attese del consensus Bloomberg che indicava utili di 305,5 milioni e ricavi per 902,3 milioni.

Il board ha deliberato la distribuzione dell’acconto di dividendo, pari a 0,56 euro per azione per un controvalore complessivo di 455 milioni di euro (stacco 19 maggio, record date 20 maggio, pagamento 21 maggio).

“Mediobanca ha confermato nei nove mesi, malgrado le incertezze dello scenario, la crescita di tutte le sue divisioni, consolidando le principali iniziative del Piano 23-26. Tutte le piattaforme distributive fisiche e digitali sono state potenziate, attraendo i migliori talenti; l’offerta di servizi è stata ampliata e riposizionata sempre più sul modello Private Investment Banking, con un ottimo riconoscimento da parte dei clienti e dei consulenti”, ha commentato Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca. Nagel si è poi soffermato sull’Ops lanciata da Mediobanca su Banca Generali lo scorso 28 aprile. “L’aggregazione tra Banca Generali e Mediobanca, che abbiamo annunciato lo scorso 28 Aprile e che porteremo per approvazione da parte degli azionisti nell’assemblea del 16 Giugno, completa il percorso di trasformazione del gruppo Mediobanca in player diversificato, focalizzato su business ad elevata crescita e basso assorbimento di capitale, eccellente per creazione di valore per gli stakeholder. Con oltre il 50% dei ricavi nel Wealth Management ed oltre 210 miliardi di masse della clientela, MB diventerà un leader del Wealth Management, punto di riferimento nel panorama finanziario italiano ed europeo”.